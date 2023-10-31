Беларуса, который незаконно перешел украинскую границу, поместили в пункт временного нахождения иностранцев и лиц без гражданства для выдворения, пишет «Радыё Свабода». Имя беларуса не называется.

Издание пишет, что его задержали на срок, «не больше чем 6 месяцев».

Беларуса задержали 24 октября во время нарушения границы. Он смог пройти на украинскую территорию 800 метров в направлении Паре — Неньковичи.

На суде он рассказал, что работал токарем в речном порту в Пинске и выступает «против политического режима в Беларуса». Его оштрафовали на 8 500 гривен.