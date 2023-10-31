В ООН заявили, что 70% погибших в секторе Газа с 7 октября — женщины и дети

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини сообщил, что почти 70 процентов погибших в секторе Газа составляют женщины и дети.

По словам комиссара, за три недели в Газе убили около 3200 детей, что превышает количество детей, ежегодно убиваемых в зонах конфликтов по всему миру с 2019 года.

«Это не может быть "сопутствующим ущербом". Нынешняя осада Газы — это коллективное наказание», — сказал Лаззарини во время выступления. Также он подчеркнул, что бомбардировки анклава привели к «беспрецедентным разрушениям», а эвакуация жителей севера на юг не предотвратила гибель многих из них, поскольку и эта часть сектора Газа подвергается обстрелам.