«Радыё Свабода»: двух преподавательниц приговорили к трем годам домашней химии

Преподавательниц Надежду Старовойтову и Наталью Сивицкую приговорили к трем годам домашней химии, сообщает «Радыё Свабода». Заведующую общежитием БГЭУ Елену Дробутько приговорили к 2,5 годам домашней химии.
Беларусок судили по статье о грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статья 342 УК).
Преподавательницу беларуского языка БГЭУ Надежду Старовойтову и преподавательницу русского языка БГУФК Наталью Сивицкую задержали в июле 2023 года. В августе силовики задержали заведующую общежитием БГЭУ Елену Драбудько.