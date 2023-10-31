Гомельский областной суд приговорил участников группы Tor Band от 7,5 к 9 годам колонии, пишет «Гомельская вясна».
Дмитрия Головоча приговорили к 9 годам колонии усиленного режима, Евгения Бурло к 8 годам, Андрея Яремчика — к 7,5 годам колонии. Каждому музыканту также присудили 100 базовых величин штрафа (3700 рублей).
Дмитрия Головача, Евгения Бурло и Андрея Яремчика обвинили в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 и 3 статьи 361-1 УК), дискредитации Беларуси (369-1 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).