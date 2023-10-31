В России освободили Кирилла Войтовича, задержанного за плакат о расстрелах в Куропатах на беларуском языке

Кирилла Войтовича, задержанного в Йошкар-Олы за плакат в память о расстрелах в Куропатах на беларуском языке, выпустили из отдела полиции, пишет Idel.Реалии.

Кириллу Войтовичу в ноябре исполнится 18 лет, поэтому забирала из полиции его мама. Она помогла сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних перевести текст.

В Йошкар-Оле 30 октября прошло возложение цветов к мемориалу жертв политических репрессий. После акции силовики задержали Войтовича за плакат с текстом «Ноч паэтаў 29-30 кастрычніка. Вечная памяць ахвярам бальшавісцкага тэрору. Жыве вечна». Плакат он повесил в одной из ниш мемориала.