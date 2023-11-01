28 человек привлекли к ответственности по делу об убийстве ребенка в Слуцке, рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в интервью «Беларусь сегодня».

К ответственности привлекли тех должностных лиц, которые «своевременно не предотвратили» истязания малыша, сказал он. О ком именно идет речь, не уточняется.

19 октября Минский областной суд приговорил обвиняемого в убийстве сына Александра Таратута к смертной казни, а мать ребенка Анастасию Таратуту — к 25 годам колонии. Их судили за умышленное причинение боли и побои несовершеннолетнего (часть 2 статьи 154 УК) и убийство малолетнего с особой жестокостью (подпункты 2, 6, 15 часть 2 статьи 139.

В январе супруги избили ребенка руками и ногами по голове и туловищу на глазах двух сестер и брата мальчика. Мальчик 2019 года рождения был истощен, родители издевались над ним и избивали каждую неделю, говорила прокурор в суде.