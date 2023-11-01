Бывший сотрудник TUT.BY выпустил книгу о своем аресте и заключении в СИЗО

Издатель Андрей Янушкевич сообщил о выходе книги бывшего сотрудника TUT.BY Александра Демидовича «Записки несостоявшегося "химика"».

Книга рассказывает об аресте Демидовича, времени, которое он провел на Окрестина и в СИЗО.

«Гэта гісторыя-дакумент, у якой засведчаны погляд аднаго чалавека, які прайшоў так шмат каму знаёмыя "кругі пекла" рэпрэсіўнай машыны ў РБ. Паверце, аповед варты ўвагі», — написал издатель.

Янушкевич объявил и о выходе молодежного романа «Гарэзлівы пацалунак» Евы Войтовской. Книги можно купить в польском интернет-магазине allegro.pl, уточнил он.

22 августа 2022 года суд Центрального района Минска приговорил бывшего сотрудника TUT.BY и коммерческого директора кинотеатров Silver Screen Александра Демидовича к 2,5 годам химии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В декабре 2022 году Демидович уехал в Литву.

Александра Демидовича задержали 25 мая в Минске на рабочем месте. По словам очевидцев, в офис пришли трое силовиков в штатском, которые начали спрашивать сотрудников «о безопасности, мероприятиях и прочем, намекая на встречу с кем-то главным».