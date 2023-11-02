Из колонии освободился бывший зампред «Белорусского конгресса демократических профсоюзов» Сергей Антусевич

31 октября на свободу вышел бывший зампредседателя «Белорусского конгресса демократических профсоюзов» Сергей Антусевич, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на его коллег.

Антусевич почти 10 лет руководил независимым профсоюзом «Гродно Азот». В 2022 году он стал одним из фигурантов дела «Белорусского конгресса демократических профсоюзов». В декабре 2022 года его приговорили к 2 годам колонии за «грубое нарушение порядка» (часть 1 статьи 342 УК).

Руководителей «Белорусского конгресса демократических профсоюзов» задержали 19 апреля 2022 года, дома у председателя объединения Александра Ярошука и Сергея Антусевича провели обыски. Сам БКДП ликвидировали по решению Верховного суда.