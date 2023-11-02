«Белавиа» подтвердила вчерашний инцидент с самолетом, который заблокировал взлетно‑посадочную полосу

Пресс-служба компании «Белавиа» подтвердила вчерашний инцидент с самолетом, у которого во время взлета лопнуло колесо. Проводится расследование причины его разрушения, говорится в пресс-релизе.

После того, как Boeing 737 MAX 8 авиакомпании «Белавиа» (рейс В2−784) вылетел из международного аэропорта стамбула, наземные службы аэропорта сообщили о возможном повреждении колеса самолета.

— Экипаж проанализировал ситуацию и принял решение следовать в пункт назначения Национальный аэропорт Минск. Полет выполнялся в штатном режиме. Благодаря профессиональным действиям экипажа посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, — пишет «Белавиа».

Когда самолет совершил посадку, его оставили на взлетно-посадочной полосе, заглушили двигатели и отбуксировали на место стоянки, сказано в сообщении компании.

Вчера об инциденте с боингом «Белавиа» писал телеграм-канал «Авиаторщина». После посадки борт заблокировал взлетно-посадочную полосу, а через полтора часа после посадки аэропорт заработал в штатном режиме.