Повестка в армию по смс не будет считаться обязательной в мирное время

Повестка в армию по смс будет считаться обязательной только в военное время, рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Гулевич.

Сообщения, приходящие призывникам в мирное время, будут дополнительным способом уведомления и не заменят повестки. В военное время такие смс будут считать аналогом повестки. По словам Гулевича, в сообщении будут указываться отправитель, время и адрес, куда необходимо явиться военнообязанному.

Согласно проекту закона, операторам придется по запросу военкоматов или КГБ в недельный срок предоставлять сведения о номерах беларусов, состоящих на воинском учете. Сами же граждане должны будут сообщать в военкомат о смене личного номера телефона.

Эти изменения прописаны в законопроекте об изменении законов по вопросам обеспечения нацбезопасности.