Минчанин работал моделью в Южной Корее вместо службы в армии; его судили

Минчанин должен был прийти в военкомат, но уехал на несколько месяцев в Южную Корею поработать моделью. Его осудили по статье об уклонении от призыва (часть 1 статьи 435 УК), пишет «Минск-Новости».

Суд назначил минчанину 360 часов общественных работ.

20-летнему минчанину в ноябре 2021 года предоставили отсрочку из-за поступления в ВУЗ. В 2023 году минчанина отчислили из университета из-за неуспеваемости и прогулов занятий. В мае ему вручили повестку о прохождении медицинского освидетельствования, но он не пришел ни туда, ни в военкомат. Парень почти на три месяца уехал в Южную Корею работать моделью.



