Власти увеличили отработку для врачей‑ординаторов до пяти лет

Согласно правкам в закон «О здравоохранении» после ординатуры врачи должны будут отрабатывать не менее пяти лет. Документ опубликован на Национальном правовом портале, его основные положения вступят в силу через три месяца.

Ординатура — это форма дополнительной подготовки врачей, которые отработали распределение или имеют два года стажа. Ординатуру проходят, чтобы повысить квалификацию или поменять врачебную специальность. Учеба организована при медуниверситетах, университетских клиниках и различных медучреждениях.

Новый закон предусматривает только бесплатную ординатуру для беларуских врачей, платная форма останется только для иностранцев. Срок обучения — от двух до пяти лет. По предыдущей версии закона на очной форме учились два года, а на заочной — три.

Отрабатывать бесплатную ординатуру должны будут и очники, и заочники. При этом срок отработки увеличивается с двух до «не менее» пяти лет.

Если врач решит уйти из ординатуры или его отчислят — ему придется возместить затраты на его обучение. В случае отказа от распределения или неотработки всего срока медик должен вернуть деньги, затраченные на подготовку, в 2,5-кратном размере.

Нововведения коснутся тех, кто начал подготовку в ординатуре после 1 февраля 2024 года, когда основные положения закона вступят в силу.