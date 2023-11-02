В 2020 году в Минске были избиты граждане Польши; польская прокуратура приостановила следствие по этому факту

Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры Польши приостановил следствие по факту избиения беларускими силовиками граждан Польши в августе 2020 года в Минске, об этом со ссылкой на эфир RMF.FM пишет издание dziennik.pl.

Следствие было приостановлено потому, что беларуская сторона отказалась сотрудничать с польской прокуратурой.

Прокуратура расследовала факт избиения трех поляков, задержанных сотрудниками ОМОНа в центре Минска 9 августа 2020 года. Они, как пишет издание, «были избиты до потери сознания, получили многочисленные травмы».