Милиционеры задержали беларуса из‑за ленточек с орнаментом и украинским флагом в его машине

Сотрудники милиции задержали беларуса, в машине которого висело две ленточки — с беларуским орнаментом и в цветах украинского флага, видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"».

На видео задержанный говорит, что он «монтировал ролики по заданию администраторов телеграм-каналов, дискредитирующие органы внутренних дел и действующую власть».

В видео силовиков показан скриншот переписки с пользователем, подписанным как «Антон Мотолько», при этом не понятно, кто именно с ним переписывается.