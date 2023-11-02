СК возбудил новое уголовное дело против недавно вышедшего из колонии правозащитника Леонида Судаленко

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против недавно освободившегося из колонии правозащитника Леонида Судаленко, об этом сам Леонид написал на своей странице в фейсбуке.

Правозащитник, покинувший Беларусь после освобождения, стал подозреваемым по уголовному делу о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК).

«Як вядома, першы раз мяне кінулі ў турму за дапамогу людзям. Адсядзеў, выйшаў па званку і роўна на 100 дзён свабоды новыя абвінавачванні, не падабацца як я пра гэта расказваю людзям. Выходзіць зараз за тое, што не маўчу»? — написал Судаленко.

Сидел без свиданий и почти без писем. Правозащитник Леонид Судаленко рассказывает, как в колонии продолжил помогать людям, а себе помочь не мог

Леонид Судаленко был осужден по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) на три года колонии, он вышел на свободу в июле 2023 года.