Армия обороны Израиля заявила о полном окружении Газы

Армия обороны Израиля заявила о полном окружении сектора Газа, об этом со ссылкой на пресс-секретаря армии Даниэля Хагари пишет CNN.

Как заявил Хагари, инженерные подразделения израильских войск сейчас ведут работы по обнаружению и нейтрализации подземной инфраструктуры ХАМАС, которая позволяет формированию «спокойно передвигаться в регионе».

Как пишет Times of Israel, отвечая на вопрос журналистов о перемирии, Хагари заявил, что израильской стороной вопрос о прекращении огня сейчас «вообще не обсуждается».