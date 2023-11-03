СК возбудил уголовное дело в связи с 12 погибшими мигрантами на границе с Латвией

В связи с гибелью 12 мигрантов на беларуско-латвийской границе СК возбудил уголовное дело о преступлении против безопасности человечества (статья 128 УК). Против кого начато дело, не уточняется.

В сообщении ведомства сказано, что в попытке пересечь границу мигранты погибают, а «их тела выбрасывают за забор карательные батальоны Евросоюза».

10 сентября беларуско-латвийскую границу пытались пересечь 256 человек. В августе на границе с Латвией беларуские пограничники обнаружили тело мигранта.

В феврале прокуратура Латвии обвинила четверых чиновников в поставке некачественной проволоки для ограждения на границе с Беларусью.