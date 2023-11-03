Суд приговорил главного редактора «Региональной газеты» Александра Манцевича к 4 годам колонии

Суд в Молодечно приговорил главного редактора «Региональной газеты» Александра Манцевича к 4 годам колонии и штрафу в 14 800 тысяч рублей по обвинению в дискредитации Беларуси (369-1 УК), пишет «Вясна».

Манцевич свою вину не признал. В последнем слове редактор сказал, что любит свой народ и Беларусь. «Чую галасы продкаў, ніколі не здраджваў Бацькаўшчыне <﻿…﻿> Шкада, што я, як дзед, не магу навучыць унука новым беларускім словам. А мая дачка не можа патлумачыць унуку, дзе знаходзіцца яго дзядуля. Але яму не будзе сорамна за дзеда. Шкада газэту, яка магла існаваць доўгія гады», — сказал он.

Силовики задержали 65-летнего Александра Манцевича в марте 2023 года в его доме в Вилейке. Главного редактора осудили из-за нескольких статей, вышедших в издании.

Из краеведов — в «экстремисты». Как власти разгромили «Рэгіянальную газету», помогавшую местным жителям, и судят её редактора

С июля 2021 года «Региональная газета» не выходит в печатном виде, позже стал недоступен и сайт издания. Соцсети «Региональной газеты» беларуские власти признали экстремистскими материалами.

Исправлено в 16:35. Изменена информация о денежном эквиваленте штрафа — с 94 тысяч рублей на 14 тысяч 800 рублей.