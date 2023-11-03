В отряд народного ополчения смогут набрать до 100 человек

Постановление о формировании и обеспечении народного ополчения опубликовано на Национальном правовом портале. Согласно ему, численность одного отряда не должна превышать 100 человек, а группы народного ополчения — 20 человек.

Отбором кандидатов должны заниматься исполкомы, местные администрации, местные советы обороны, органы госбезопасности, местные органы военного самоуправления и организации здравоохранения. При этом должно учитываться «отношение кандидата к проводимой государством политике» и уровень военной подготовки.

При зачислении в ополчение добровольцу выдается удостоверение, оружие и боеприпасы к нему. Отряды смогут патрулировать улицы и выставлять на них посты, сказано в документе.

Ранее сообщалось, что основная задача ополчения — содействовать органам внутренних дел во время военного положения и защищать собственность от преступных посягательств. Во время военного положения народному ополчению планировали давать и другие задачи, но какие именно, не указывалось.

Во время выполнения задач доброволец имеет право:

применять физическую силу и оружие на тех же условиях, что и военнослужащие во время военного положения;

задерживать граждан лиц, совершивших преступление или административное правонарушение;

содействовать органам внутренних дел во время ограничения движения транспорта, досмотра автомобилей, проверки документов, досмотра граждан, осмотра помещений.

Лукашенко подписал указ о народном ополчении в июле.