Жителя Гомельской области задержали на границе с Беларусью; у него был брелок с «Погоней»

В середине октября на погранпереходе «Варшавский мост» задержали беларуса, у которого на сумке был бело-красно-белый брелок с гербом «Погоня», пишет «Зеркало» со ссылкой на банк судебных решений.

Беларуса задержали на погранпереходе ночью в 2:14. В постановлении суда указано, что мужчина провел одиночный пикет без разрешения горисполкома с помощью бчб-брелока с гербом «Погоня».

16 октября суд Московского района Бреста признал беларуса виновным в несанкционированном пикетировании (часть 1 статьи 24.23 КоАП) и назначил штраф в 30 базовых величин (1110 рублей).