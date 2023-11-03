В Солигорском районе на шахте застряла кабина с работниками, у двух — повреждения позвоночника

На территории 2-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» в Солигорском районе застряла кабина с работниками, пишет паблик «Солигорские автолюбители» во «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что оборвалась клеть (или не сработала автоматика), а на месте происшествия дежурит пять скорых. Информацию подтвердили в МЧС. В сообщении ведомства сказано, что в транспортной кабине находятся предварительно пять работников предприятия.

Минздрав сообщил, что трех работников достали из шахты и им оказывается помощь. У одного пострадавшего медики диагностировали повреждение позвоночника. Второй — более тяжелый. По предварительной информации, у мужчины перелом позвоночника и конечностей. Еще у одного беларуса тяжёлые травмы, в том числе, перелом нижних конечностей.

В сообщении «Беларуськалия» говорится, что травмы различной степени тяжести получили пять работников подземного участка автоматизации производственных процессов.

Позже Минздрав сообщил, что всех пятерых работников достали из шахты. У всех сотрудников — переломы ключиц, позвоночника, таза и нижних конечностей.