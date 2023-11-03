Суд оштрафовал беременную минчанку за «пикетирование» бчб‑зонтом

20 октября суд Партизанского района оштрафовал беременную минчанку за «пикетирование» бчб-зонтом (часть 1 статьи 24.23 КоАП), пишет «Зеркало» со ссылкой на банк судебных решений.

Беларуску задержали днем на 2-м переулке Багратиона. По мнению милиции, минчанка провела несанкционированный пикет без разрешения чиновников. Факт «пикета» в материалах дела подтвержден фотографией.

На суде минчанка вину признала частично. Беларуска рассказала, что не преследовала политический целей, а просто укрывалась зонтом от дождя.

Суд признал девушку виновной и оштрафовал на 50 базовых величин (1850 рублей). Минчанка беременна и воспитывает двоих детей. Мобильный телефон беларуски изъяли до выплаты штрафа, а бчб-зонт постановили уничтожить.