На свободу вышел житель Вилейки, который отсидел 15 суток за поздравление Украины с Днем независимоcти

После 15 суток ареста вышел на свободу житель Вилейки и бывший политзаключенный Андрей Кудик. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

19 октября суд арестовал Кудика по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). Причиной стало поздравление Украины с Днем независимости, которое мужчина опубликовал в тиктоке 24 августа.

В суде он вину не признал и сказал, что выложил видео после того, как увидел, что с праздником Украину поздравил Александр Лукашенко.

В феврале 2022 года суд приговорил вилейчанина к 2 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В июле 2023 года он вышел на свободу.