СК завел уголовное дело из‑за инцидента на предприятии «Беларуськалий»

СК завел уголовное дело о нарушении правил охраны труда (часть 2 статьи 306) из-за застрявшей в шахте кабины с работниками, пишет пресс-служба ведомства.

Вчера стало известно, что на территории 2-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» в Солигорском районе застряла кабина с пятью работниками. Их достали из шахты.

Минздрав сообщал, что у всех сотрудников переломы ключиц, позвоночника, таза и нижних конечностей.

У одного сотрудника диагностировали повреждение позвоночника. У второго рабочего перелом позвоночника и конечностей. Еще один получил тяжелые травмы, в том числе переломы ног.