«Вясна»: брат политолога Валерия Карбалевича задержан вместе с женой в Речицком районе

Вместе с женой в Речицком районе был задержан брат политолога Валерия Карбалевича, об этом пишет правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, пару задерживали сотрудники СОБРа. Силовики хотели снять их в видео, которые часто публикуют провластные телегам-каналы, но пара отказалась. Как пишет «Вясна», Карбалевича с женой поместили в ИВС на 72 часа, однако не успели осудить, так как задержанных в это время было очень много.

Пара получила повестку в суд на 10 ноября. По какой именно статье людей будут судить — правозащитники не сообщают. Известно, что у жены брата политолога забрали телефон, где в одноклассниках нашли подписку на «Радыё Свабода».

Кроме того, по информации «Вясны», по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП) в эти дни судили по нескольку человек в Речице, Хойниках, Светлогорске, Жлобине, Петрикове, Гомеле.