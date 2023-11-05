Залужный посмертно наградил беларуского добровольца Дмитрия Рубашевского «Хрестом Хоробрих»

Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, посмертно наградил беларуского добровольца Дмитрия Рубашевского «Хрестом Хоробрих», об этом пишет телеграм-канал фонда «Вільна Білорусь».

30-летний Дмитрий Рубашевский с позывным «Ганс» погиб 12 апреля 2022 года во время боев в Луганской области. Он был в составе ротной тактической группы, которая совершала вылазки в тыл российской армии.

Дмитрий родился в Бресте, стал добровольцем в 2015 году. Получил общественную награду «Народный герой Украины» за оборону шахты «Бутовка» в Донецкой области, посмертно получил от Владимира Зеленского орден «за мужество».

У Дмитрия Рубашевского осталась маленькая дочь.