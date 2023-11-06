Правозащитника Алеся Беляцкого поместили в ПКТ

Правозащитника Алеся Беляцкого в колонии поместили в ПКТ. Об этом сообщила его жена Наталья Пинчук во время выступления на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге, пишет «Вясна».

«Сёння дамагацца безумоўнай свабоды для Алеся Бяляцкага, для ўсіх беларускіх палітычных вязняў, дамагацца свабоды для Беларусі — гэта значыць адстойваць мірную будучыню Беларусі. І Украіны, і нашага рэгіёну, а значыць, і свету ў цэлым. Свабода — гэта мір», — сказала Пинчук.

2 мая стало известно, что Беляцкого перевели в колонию №9 в Горках.

В марте 2023 года Нобелевского лауреата и главу правозащитного центра «Вясна» Алеся Беляцкого приговорили к 10 годам колонии. Беляцкого и правозащитников центра обвинили в контрабанде крупной суммы наличных через таможенную границу ЕврАзЭС организованной группой (часть 4 статьи 228 УК) и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 2 статьи 342 УК).