Блогер Максим Шабуцкий ушел из полка Калиновского

Блогер Максим Шабуцкий опубликовал на своем канале видео, где рассказал о причинах ухода из полка Калиновского. Ролик заметила «Наша ніва»

В видео Шабуцкий называет три причины, по которым покинул полк. Во-первых, по мнению блогера, это проблемы с лидерством. По его словам, в полку нет лидеров, за которыми готовы пойти люди.

Во-вторых, беларус не согласен с кадровой политикой полка. В пример Шабуцкий привел недавнее увольнение руководителя пресс-службы ПКК.

В-третьих, блогер не согласен с политикой штаба полка Калиновского. Шабуцкий считает ошибкой то, что руководство подразделения не наладило работу с представителями демократических сил Беларуси.

Максим Шабуцкий — блогер и бывший милиционер. Свой канал начал вести в 2020 году, весной 2022 года выехал из Беларуси, а в конце года присоединился к полку Калиновского.