Отца осужденного за массовые беспорядки подростка арестовали в седьмой раз подряд

Отца осужденного за массовые беспорядки подростка Никиты Золотарева Михаила Лапунова арестовали в седьмой раз подряд, сообщает «Гомельская Вясна».

Суд прошел 3 ноября, но об этом стало известно только сегодня. Суд Центрального района Гомеля обвинил в распространении «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП) и назначил очередные 15 суток ареста.

В ИВС отец Никиты Золотарева находится уже три месяца.

В конце августа правозащитники сообщили «Медиазоне», что силовики задержали мужчину по имени Михаил Лапунов 9 августа. Так же зовут отца осужденного за массовые беспорядки 18-летнего Никиты Золотарева.

14 июля 2021 года суд Центрального района Гомеля приговорил Никиту Золотарева к 1,5 годам лишения свободы за «нападение на сотрудников СИЗО» (статья 364 УК). Согласно материалам дела, он сделал подножку сотруднику СИЗО Лучкину. Когда тот поднялся, то прислонил Золотарева к стене, но подросток схватил сотрудника за волосы и шею, а также угрожал применить насилие в адрес сотрудницы Ховбок и ее близких.

22 февраля 2021 года подростка приговорили к 5 годам воспитательной колонии за участие в массовых бепорядках (статья 293 УК), незаконное изготовление взрывчатых веществ (статья 295-3 УК) и насилие в отношении милиционера (статья 364 УК).