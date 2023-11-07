Российская компания сделала рекламу мероприятия «Душа Руси», украв фото у беларуской фотографини Алисы Цёсь

Российское агентство арт-путешествий «Корпорация Твоего Состояния» сделала в инстаграм reels c рекламой своего мероприятия «Душа Руси», украв фотографии у беларуской фотографини Алисы Цёсь.

«Корпорация Твоего Состояния» в инстаграм рекламирует свое мероприятие «Душа Руси», которое должно пройти 11-12 ноября. Рекламное видео сделано из фотографий людей, большинство из которых одеты в беларуские народные костюмы. При этом видео сопровождается подписями «We are Russians».

Комментаторы под роликом заметили, что часть фото — фотографии беларуских праздников и в целом большинство снимков никак не связанно с Россией, так как на них изображены беларусы.

Авторка этих фото — беларуская фотографиня Алиса Цёсь. На своей странице в инстаграм она написала: «Які цырк браць мае здымкі для падобных відэа»