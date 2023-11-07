Tribuna: зампреда Беларуской федерации футбола не пустили в Польшу и аннулировали визу

Польские пограничники не пропустили в страну заместителя председателя Беларуской федерации футбола Владимира Базанова, а его визу аннулировали, пишет Tribuna.

Базанов ехал в Венгрию на матч женской сборной Беларуси против команды Словении. Базанов не мог отправится вместе с женской национальной командой через страны Балтии, так как находится с 2020 года в санкционных списках Литвы, Латвии и Эстонии. Чтобы попасть в Венгрию, зампред Беларуской федерации футбола выбрал транзит через Польшу, однако там его не пропустили польские пограничники.

Издание пишет, что причины отказа в транзите по территории Польши, а также аннулирования визы неизвестны.

По этому поводу журналисты издания «Зеркало» позвонили в пресс-службу Пограничной службы Польши, но там сообщили, что не сообщают персональные данные личностей, которые пересекают границу страны.

В конце ноября 2021 года чешская полиция задержала тогда еще председателя Беларуской федерации футбола Владимира Базанова и его жену. Пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции сказала, что Базанова и его жену задержали в рамках плановой проверки по месту жительства, они подозреваются в нарушении мер защиты, которые установил Минздрав страны.

«Мы также изучаем законность их пребывания на нашей территории в соответствии с законом о проживании иностранцев», — добавила пресс-секретарь.

1 декабря 2021 года стало известно, что Главу федерации футбола Беларуси вместе с женой выслали из Чехии.

«Их визы другого государства Шенгенского соглашения были официально аннулированы, и они были освобождены», — цитирует пресс-секретаря издание Deník N.