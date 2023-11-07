В Минске устанавливают памятник российскому князю Александру Невскому

В Минске на пересечении Старовиленского тракта и Нововиленской улицы около посольства России устанавливают памятник российскому князю Александру Невскому, фото памятника появилось в телеграм-канале «Западнорусская Атлантида», заметило издание reform.by.
О том, что в Минске появится памятник Александру Невскому в конце августа сообщил посол России в Беларуси Борис Грызлов:
- Это будет большая конная скульптура. Высота от нуля до верхней точки — 11,5 метра. Я думаю, что мы сможем этот памятник открыть в этом году.
Второй женой Невского была Витебская княжна Александра. Это единственное, что связывает Невского с Беларусью.
14 ноября исполнится 760 лет со дня смерти Александра Невского. Возможно, что открытие памятника будет приурочено к этой дате.
Под знаменем Александра Невского принимают присягу беларуские подростки. Речь о военно-патриотическом клубе «Дружина».
Инструкторы клуба в соцсетях подписаны на Z-группы и репостят записи о том, что украинской нации не существует. На вопрос, кого берут в «Дружину», руководители клуба ответили, что «кисейным барышням тут не место».