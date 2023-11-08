КГБ признал издание Ex-press.live и телеграм-чат «Гомель за Никиту Золоторева» «экстремистскими формированиями». Обновленный список опубликован на сайте МВД.

Среди участников Ex-press.live названы главный редактор и администратор Мила Поляк, Анастасия Бобровская, Олег Мацкевич, Павел Слепухин и Елена Кульбякина.

В октябре 2021 года суд признал региональное издание Еx-press.by «экстремистскими материалами». В апреле 2023 года оперативно-аналитический центр лишил его доменного имени.

Среди участников закрытого телеграм-чата «Гомель за Никиту Золоторева» указан отец Золоторева Михаил Лапунов. 7 нобяря его арестовали на 15 суток в седьмой раз.