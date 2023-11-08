Команда сайта ABW.by объявила о закрытии проекта, ранее силовики арестовали директора издания

Команда сайта ABW.by объявила о закрытии проекта.

Пост написан от имени учредителей ООО «Бонусторг», которых неизвестные «"попросили" прокомментировать недавний арест директора компании».

«Сегодня в силу различных обстоятельств мы подошли к тому моменту, когда готовы прекратить работу сайта ABW.by», — написано в обращении.

Также там указано, что директор издания Виталий Поляков был принят на работу в конце сентября 2023 года. Указана его зарплата и зарплата сотрудников.

«Мы не проверяем его личную жизнь, круг знакомств и переписки в мессенджерах, так как не имеем для этого функций и полномочий, как у МВД, прокуратуры и других органов власти. Все сотрудники нашей компании знают, что Автобизнес — это про авто-, мототехнику и всё, что с ними связано, но не про политику», — говорится в обращении.

В конце октября силовики отчитались о задержании Полякова. В ролике, опубликованном на канале, Поляков говорит, что участвовал в акциях протеста. По какой именно статье он задержан, не уточняется.

В январе суд Фрунзенского района Минска осудил главную редакторку ABW.by Юлию Мудревскую на 1,5 года колонии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). В июне 2022 года телеграм-канал «Центр Э» сообщил о задержании троих сотрудников автомобильного сайта.

Проект начался в 1993 году с газеты «Автобизнес». Сайт ABW.by запустился в 2006 году.