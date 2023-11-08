5 ноября умерла беларуская дизайнерка Анна Краснер, ей было 43 года. Информация о смерти появилась вчера на странице дизайнерки в инстаграме.

«У нас горе, умерла Анна. У нее остановилось сердце, была скорая, реанимация в больнице», — пишут в ее в соцсетях.

Похороны Анны пройдут в Варшаве на православном кладбище в районе Воля. Информацию о времени прощания опубликуют позже.

Анна Краснер — из Витебска. Она училась в технологическом университете, по распределению работала художницей в могилевской фабрике «Веснянка». Позже она стала конструкторкой одежды в свадебном салоне. Еще через какое-то время Анна выпустила первую коллекцию из четырех платьев — они продались, и дизайнерка стала получать первые заказы.

Вскоре Краснер открыла собственную мастерскую, а в июле 2021 года закрыла ее. В апреле 2023 года Анна написала пост с локацией в Варшаве:

«Теперь я шью платья. Пока не много, пока в качестве хобби (очень профессионального хобби) по пару заказов в месяц. Теперь здесь будут вновь мои невесты, мои платья и интересные проекты».