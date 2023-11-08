В Добруше начинается суд по коррупционному делу, среди фигурантов — депутаты и главы сельхозпредприятий

Добрушский суд рассмотрит дело против девяти человек, среди которых главы сельхозпредприятий и депутаты, пишет «Флагшток».

Фигуранты проходят по статьям о хищении (части 2 и 3 статьи 210 УК), служебном подлоге (часть 1 статьи 427 УК), превышении власти (часть 3 статьи 426 УК) и злоупотреблении властью (часть 2 статьи 424 УК).

Издание отмечает, что судить будут «почти всю сельхозэлиту района». Фигурантам вменяют эпизоды с 2019 по 2022 год — в это время некоторым обвиняемым давали почетные звания, добавляет «Флагшток».

Один из фигурантов дела — бывший начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Добрушского райисполкома Евгений Игнатенко.

Другой обвиняемый — Руслан Соколов, который в 2019 году на должности директора сельхозпредприятия «Тереховка-Агро» был назван «Руководителем года».

В числе обвиняемых — депутат, делегат «Всебеларусского народного собрания», директор ОАО «Калининский» Виктор Байдов. В 2020 году районная газета характеризовала Байдова так: «Отличается дисциплинированностью, исполнительностью, принципиальностью, требователен к себе и подчиненным».

Среди фигурантов — глава сельхозпредприятия «Жгунское» Наталья Степанова, директор ОАО «Красная Буда» Ирина Бездольная и другие.

По версии следствия, обвиняемые оформляли фиктивные документы, чтобы завысить показатели по производству и реализации молока. Данные за 2019-2022 годы были завышены более чем на 5 миллионов килограмм.

Экс-начальник управления сельского хозяйства Игнатенко построил баню, пользуясь ресурсами сельхозпредприятий — топливом, шифером и стеновыми блоками. Работу строителей оплатил за деньги одного из сельхозпредприятий, говорилось в пресс-релизе СК.

Кроме того, Игнатенко устраивал банкеты, а продукты брал в одном из сельхозпредприятий — в этом участвовал и его директор. Другим фигурантам вменяют взятки и и использование денег из госбюджета для личных нужд.



