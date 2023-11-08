Киевский национальный университет не будет закрывать беларуские программы

Киевский университет не будет закрывать беларуские программы, пишет «Наша Ніва». Об этом журналистам рассказал директор института филологии КНУ имени Шевченко Григорий Семенюк.

По его словам, в 2024 году планируется набор студентов на беларусистику, продолжаются научные исследования, работает Центр беларуского языка и культуры. На беларускую программу студентов набирают раз в два года.

Семенюк рассказал, что в 2022 году набор не объявлялся ввиду «прогнозированной незаинтересованности студентов из-за того, что власти Беларуси способствовали преступной агрессии России против Украины».

О закрытии беларуских программ 24 октября рассказывал ректор университета Владимир Бугров. Он отмечал, что беларусистику прекратили изучать в 2022 году.

«Действительно, в нашем институте филологии изучили русский язык и литературу, беларуский язык и фарси (персидский язык). В прошлом году мы закрыли эти программы. Но это эмоциональный шаг», — говорил ректор.

Несмотря на слова ректора в интервью, в 2024 году КНУ имени Шевченко планирует объявить набор на беларусистику, ответил «Нашай Ніве» профессор Семенюк.

«Мы знаем, что родной язык для беларусов — это символ борьбы за независимость, а демократично ориентированная часть беларуского общества поддерживает Украину в противостоянии с врагами, многие беларусы воюют рядом с украинцами».