В Луганске при взрыве автомобиля погиб экс‑глава «народной милиции» самопровозглашенной ЛНР

Экс-глава «народной милиции» самопровозглашенной ЛНР Михаил Филипоненко погиб при взрыве его автомобиля в Луганске. Об этом сообщил «Луганский информационный центр» со ссылкой на сына чиновника Ивана Филипоненко.

По словам сына Филипоненко, его отец погиб, так как в машине сработало «взрывное устройство».

РИА «Новости» опубликовало фото с места гибели бывшего главы «народной милиции» самопровозглашенной ЛНР. Судя по снимкам, у автомобиля сильно пострадала дверь со стороны водительского сидения, следы крови остались на месте водителя и на задней левой двери.