Власти Израиля: ЦАХАЛ действует в центре Газы, лидер ХАМАС находится в бункере

7 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что солдаты ЦАХАЛ продвинулись к центру города Газа, а лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар изолирован в бункере. Об этом пишет Reuters.

Галант сказал, что именно Синвар «месяц назад принял решение атаковать израильских гражданских лиц, женщин и детей». Теперь лидер ХАМАС «отрезан от своего окружения, его командная цепочка ослабевает», — добавил министр обороны Израиля.

ХАМАС не смог оперативно подтвердить информацию о том, что Синвар находится в ловушке, передает Reuters.

Галант добавил, что под городом находятся километры туннелей, которые проходят под школами и больницами. Там обустроены склады оружия, связные комнаты и укрытия боевиков.

По информации источников Reuters, израильские военные начинают следующий этап войны, направленный на обнаружение и разрушение туннелей ХАМАС, и на его это могут потребоваться месяцы.

«Мы усиливаем давление на ХАМАС каждый час и каждый день. На сегодняшний день мы уничтожили тысячи террористов, как наземных, так и подземных», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении.

Израильские военные сообщили, что ХАМАС обстрелял израильские войска ракетами из близлежащих больниц. Военное крыло ХАМАС заявило, что его боевики наносят тяжелые потери и ущерб наступающим израильским войскам.

Во вторник Израиль открыл коридор, по которому жители Газы могут уйти на юг. В ЦАХАЛ рассказали, им воспользовались тысячи человек. На пресс-конференции Галант призвал мирное население сектора Газа перебраться на юг анклава, чтобы не попасть под огонь во время операции ЦАХАЛ на севере сектора.

