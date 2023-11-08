В Речице задержали не менее 6 человек, среди которых адвокат Павел Кулаженко

В Речицком районе за «экстремистские подписки» задержали не менее 6 человек, среди которых адвокат Павел Кулаженко. Это следует из видео провластного телеграм-канала «Ближе к звёздам». О том, что над Кулаженко прошел суд, «Вясна» писала на прошлой неделе.

На опубликованных кадрах видно, как силовики со щитами вламываются в дома и квартиры, а задержанных кладут головой в пол.

В ролике Кулаженко говорит, что исключен из коллегии адвокатов и задержан по подозрению в «распространении экстремистских материалов». В сентябре 2022 года Минюст не аттестовал адвоката и принял решение, что он не может выполнять свои профессиональные обязанности.

Остальные задержанные в видео рассказывают о подписках на «экстремистские» каналы и сайты, один из мужчин называет каналы «экстремальными».