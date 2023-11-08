Украинку выслали из Беларуси на 5 лет, до этого ее дважды арестовывали по административным статьям

Украинку, которую дважды арестовывали по статьям о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП) и нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), выслали из Беларуси на 5 лет. Решение гомельского областного суда обнаружило издание «Зеркало».

Украинка вышла в Беларуси замуж и получила вид на жительство. С мужем они купили в рассрочку квартиру. Девушка работает преподавателем английского языка в частном учреждении образования, муж работает в должности старшего инженера-программиста.

Поводом для протокола о мелком хулиганстве стало то, что девушка «умышленно кричала, выражалась нецензурной бранью,вела себя неадекватно, размахивала руками, чем умышленно нарушилаобщественный порядок и спокойствие граждан, выражая явное неуважение кобществу». Протокол о пикетировании на нее составили за пост в инстаграме с бело-красно-белыми сердечками.

По информации «Зеркала», девушку арестовали, но неизвестно на какой срок.

В Жлобинском ОВД пришли к выводу, что девушку необходимо выслать из Беларуси на 5 лет. Гомельской областной суд принял во внимание административные аресты девушки и её «антигосударственную позицию» и согласился с ОВД.

«Зеркало» пишет, что решение суда от 17 октября осталось в силе и предотвратить высылку девушки не удалось.