С сайта ABW.by исчезло объявление о закрытии, он продолжает обновляться

C сайта ABW.by исчезло появившееся около суток назад объявление о прекращении его работы.

Сообщение о прекращении работы сайта сначала убрали с главной страницы сайта, но оно оставалось доступным по ссылке. Позже оно исчезло, редакция ситуацию на сайте и в социальных сетях никак не комментировала.

Сайт проекта «Автобизнес» продолжает обновляться, 9 ноября на его главной странице появилось несколько новых текстов.

Пост о прекращении работы проекта появился на сайте 8 ноября. Он был написан от имени учредителей ООО «Бонусторг», которых неизвестные «"попросили" прокомментировать недавний арест директора компании».

Силовики отчитались о задержании директора «Бонусторг» Виталия Полякова в октябре. Провластные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором Поляков говорит, что что участвовал в акциях протеста. По какой именно статье он задержан, не уточнялось.

В январе 2023 года главную редакторку ABW.by Юлию Мудревскую осудили на 1,5 года колонии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).