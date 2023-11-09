«Право на защиту»: бывший следователь и начальник милиции стали адвокатами

Среди принятых в число адвокатов за последние четыре месяца есть как минимум двое высокопоставленных силовиков, заметил проект «Право на защиту». Речь идет о Михаиле Мигуро и Сергее Куксо.

Михаил Мигуро получил лицензию 26 июля 2023 года. Раньше он был начальником криминальной милиции Столбцовского РОВД Минской области. В декабре 2022 года после неаттестации троих адвокатов из Столбцов в городе не осталось действующих защитников.

Сергей Куксо получил лицензию 27 октября 2023 года. Ранее он был следователем, одним из руководителей расследования уголовных дел Светланы Тихановской, Максима Знака и Марии Колесниковой.

Суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии, Максим Знак получил 10 лет заключения, а Мария Колесникова — 11.