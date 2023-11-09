Экс‑министр лесхоза, осужденный на 7,5 лет колонии, руководит подразделением в Беловежской пуще

Бывший министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, осужденный в январе 2023 года на 7,5 лет колонии по обвинению в получении взятки (статья 430 УК), сейчас руководит лесохоотничьим хозяйством «Выгоновское» в национальном парке «Беловежская пуща». Об этом пишет Беларуский расследовательский центр, и эту информацию «Медиазоне» подтвердили в самом хозяйстве.

Виталий Дрожжа занимал должность министра с 5 апреля 2018 по 5 мая 2022 года. В начале мая 2022 года Александр Лукашенко уволил Дрожжу «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

В апреле 2022 года СМИ писали о его задержании, а 12 января 2023 года он был осужден по уголовному делу. По версии следствия, чиновник получал взятки с октября 2020 по апрель 2022 от учредителя и директора иностранной компании. Деньги передавались за указание подчиненным работникам Минлесхоза и лесхозов покупать комплексы для сушки продукции только в рассрочку. На таких условиях их продавала только упомянутая выше компания. По утверждениям следствия, деньги бывшему министру передавали трижды — по 10 тысяч долларов.

К бывшему министру применили амнистию, сократив срок на один год. Кроме того, ему зачли в срок основного наказания время, проведенное в СИЗО до суда. По подсчетам БРЦ, на 9 ноября 2023 года Виталий Дрожжа должен был провести в колонии еще около 4,5 лет. Почему чиновник вышел на свободу досрочно — неизвестно.