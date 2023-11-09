У писателя Саши Филипенко дома прошел обыск; задержали отца

У писателя Саши Филипенко дома прошел обыск. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«У меня дома обыск. Семь человек с автоматами. Отца забрали. Матери сказали: "Скажите спасибо сыну". Очевидно, что давят на меня и хотят, чтобы я перестал высказываться в европейской прессе», — написал писатель.

Журналисту издания «Зеркало» Филипенко рассказал, что с обыском в дом его родителей приехали с утра. Изъяли всю технику и увезли отца.

По какому делу проходил обыск писатель не знает. Сейчас семья занята поиском отца и адвоката для него.

Саша Филипенко — беларуский писатель и журналист, автор 6 романов.