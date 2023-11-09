Директор школы отправлял работников собирать морковь, а деньги брал себе; на него завели дело

Прокуратура Глусского района завела уголовное дело на директора школы из Глуска за превышение служебных полномочий (часть 2 статьи 426), сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре 2023 года во время личного приема у прокурора житель Глуска пожаловался на директора школы, который в рабочее время направлял подчиненных на сельхозработы в крестьянско-фермерское хозяйство.

Глусский РОВД провел проверку и установил, что директор школы отправлял сотрудников убирать морковь в их рабочее время. Заработанные деньги сотрудники передавали директору. В общей сложности руководитель получил не менее 800 рублей.

Также прокуратура подсчитала ущерб в сумме более 1,3 тысяч рублей, которые получили работники за неотработанное время.