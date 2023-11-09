Экс‑подполковника КГБ Алексея Храловича, осужденного на 10 лет колонии, перевели на тюремный режим

Бывший подполковник КГБ Алексей Хралович, осужденный по статье об измене государству (часть 2 статьи 356 УК), переведен по решению суда на тюремный режим, пишет правозащитный центр «Вясна».

Суд по изменению режима отбывания наказания состоялся в колонии в Новополоцке еще 24 октября, однако известно об этом стало только сейчас. Решение о переводе Храловича на тюремный режим приняла судья Татьяна Хрипач.

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Алексей Хралович был осужден на 10 лет колонии 30 марта 2022 года. Тогда же суд лишил его и звания «подполковник».

Суд над ним проходил в закрытом режиме, однако на телеканале ОНТ в марте прошлого года вышел фильм «Манкурты». В фильме утверждалось, что Хралович передал записи телефонных разговоров Натальи Эйсмонт с помощником Лукашенко Николаем Латышенком и главой федерации хоккея Дмитрием Басковым телеграм-каналу Nexta. Эти «прослушки», говорили авторы фильма, были изготовлены специально, чтобы раскрыть Харловича.

