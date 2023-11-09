При обстреле Херсона один человек погиб, трое ранены

Днем 9 ноября российские войска обстреляли Херсон, в результате обстрела один человек погиб, трое были ранены, написал в своем телеграм-канале глава МВД Украины Игорь Клименко.

Удар пришелся по жилому микрорайону Остров. Погибшему мужчине было 72 года.

Одного из раненных, 74-летнего херсонца, госпитализировали. Во время обстрела он находился в подъезде дома. Еще двум местным жителям медики оказали помощь на месте.



При обстреле были повреждены четыре многоэтажных дома, школа и церковь.

Всего за сутки, по данным областной военной администрации, Херсонскую область российские войска обстреляли 85 раз, из минометов, артиллерии, танков и авиации было выпущено 529 снарядов.