«Наша Ніва»: в Минске задержали телеведущего Дениса Курьяна; шоумен опроверг эту информацию

Издание «Наша Ніва» вчера сообщило о задержании телеведущего Дениса Курьяна. Позже шоумен опроверг эту информацию корреспонденту портала Tochka.by.

По информации «Нашай нівы», Курьяна задерживали минимум неделю назад. Изданию неизвестно: отбыл ведущий административный арест или задержание было недолгим.

Корреспонденту Tochka.by Курьян опроверг информацию о своем задержании. «Ничего подобного не было. Со мной все в порядке. Я дома в Беларуси. Работаем, как и прежде», — сказал телеведущий.

Денис Курьян — шоумен и телеведущий. Вместе с Катей Пытлевой и Дмитрием Шепелевым в 2000-х вел молодежное ток-шоу «5x5» на БТ. Владелец сети ресторанов «Мама дома».