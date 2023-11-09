Гродненские чиновники обнаружили «символ победы христианства над исламом» в агроусадьбе «Литовка»

Гродненские чиновники обнаружили в агроусадьбе «Литовка» исламофобию, а владельцу поручили исправить нарушения. Соответствующее письмо за подписью начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Максима Малаховского опубликовала провластная активистка Ольга Бондарева.

В письме указывается, что 25 августа в «Литовку» приезжала экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии и насилия. Порнографии и насилия комиссия не обнаружила, но попросила владельцев воздержаться от использования религиозной и оккультной символики.

Также комиссия обратила внимание на православный крест, который располагается над исламским символом полумесяца и звезды. Чиновники посчитали, что это может трактоваться как «символ победы христианства над исламом», а хозяев усадьбы могут посчитать исламофобами.

В сентябре Новогрудский РОВД не нашел нарушений в действиях руководителей «Литовки» после жалоб Бондаревой на пропаганду порнографии и насилия в усадьбе.